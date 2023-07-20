Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР

МИД Великобритании ввело новые санкции против ЧВК «Вагнер» за деятельность в Африке. В список включены Иван Маслов и Виталий Перфилев, которые названы руководителями группировок в Мали и ЦАР соответственно, а также Константин Пикалов - «правая рука» основателя ЧВК Евгения Пригожина.

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В целом под санкции попали восемь человек и пять компаний, включая «М Инвест» Пригожина, занимающаяся, как указывается, добычей золота в Судане.

Включенные в черный список лица обвиняются в убийствах гражданского населения, нарушениях гуманитарного права, угрозе миру и стабильности.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил перед бойцами по случаю передачи флага «Вагнер» из базы в поселке Молькино Краснодарского края в новый полевой лагерь в Белоруссии и обозначил важнейшие цели группы. «Дальше готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь — в Африку», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СанкцииВеликобританияЧВК "Вагнер"

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