Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ

Действующий заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник сообщил, что глубоко признателен за доверие со стороны президента России. Он отметил, что будет и дальше работать на благо государства.

По словам Школьника, Общественная палата РФ сегодня является главным выразителем общественного мнения и предлагает стране «нужные системные настройки». Он добавил, что впереди еще много серьезных задач, которые предстоит решать, объединив усилия всего гражданского общества.

