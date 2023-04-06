Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ
Директор Музея Победы Александр Школьник вошел в Общественную палату РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в Палату вошли лидеры общественного мнения, а также руководители социальных проектов, имеющих своей целью развитие гражданского общества в новых субъектах РФ. Так, «президентский список» обновился ровно на четверть. Указывается, что новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля.
Действующий заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник сообщил, что глубоко признателен за доверие со стороны президента России. Он отметил, что будет и дальше работать на благо государства.
По словам Школьника, Общественная палата РФ сегодня является главным выразителем общественного мнения и предлагает стране «нужные системные настройки». Он добавил, что впереди еще много серьезных задач, которые предстоит решать, объединив усилия всего гражданского общества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru