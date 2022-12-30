Почти 1,3 млн человек посетили Музей Победы в 2022 году

Музей Победы и его филиалы в 2022 году посетили почти 1,3 млн человек, всего было открыто порядка 30 выставок. Об этом рассказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник в интервью РИА «Победа РФ».

Как отметил Школьник, уходящий год был для Музея Победы очень насыщенным, площадка реализовала десятки масштабных всероссийских и международных проектов, а число посетителей выросло почти в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

«Мы наглядно видим, что россияне стали больше интересоваться историей своей страны, и в первую очередь темой Великой Отечественной войны, события которой актуальны сегодня, как никогда. Выросло количество экскурсионных групп, в том числе из регионов, увеличилась посещаемость, музейные мероприятия стали более востребованными у москвичей и гостей столицы», — рассказал директор музея.

Кроме того, Музей Победы стал победителем премии «Путеводная звезда — 2022» в номинации «Московские впечатления: выставки и музеи»: почти 40 тысяч пользователей портала «Активный гражданин» проголосовали за экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Как отметил Школьник, значительная часть экскурсантов – это учащиеся и семьи с детьми, и все проекты Музея Победы разрабатываются с учетом потребностей подрастающего поколения.

«Совместно с Департаментом науки и образования Москвы Музей Победы запустил инновационные проекты для учащихся – исторический квест "Подвиг Народа", "Учебный день в Музее Победы" и другие проекты. В 2022 году их участниками стали сотни тысячи московских школьников, а мы получили столько же благодарных отзывов. Несомненно, эти проекты продолжатся и в следующем году», — рассказал руководитель учреждения.

В период новогодних праздников в Музее Победы пройдет квест для детей «Ёлка Победы». Проект «Ёлка Победы. Zащитить Новый год» уже получил наивысший балл в рейтинге детских новогодних представлений столицы в сезоне 2022-2023 и в четвертый раз становится лучшим детским новогодним представлением города. Как отметил Школьник, продолжает работать программа «Школьный Музей Победы», в рамках которой музеи школ всех регионов России могут проводить конференции и организовывать собственные экспозиции.

В минувшем году в Музее Победы было открыто около 30 выставок, одной из самых масштабных стала экспозиция «Обыкновенный нацизм», посвященная истории возникновения и развития нацизма на Украине с момента зарождения и до наших дней. Проект должен был завершиться 17 июля, однако выставку продлевали трижды из-за большого интереса к ней. Экспозиция продолжит работу до конца февраля 2023 года.

Музей Победы также поддержал предложение о создании по окончании специальной военной операции большой экспозиции, посвященной героям СВО.

«Первый шаг на пути к сохранению памяти об их подвигах уже сделан – в День Героев Отечества, 9 декабря, Музей Победы представил уникальный мультимедийный выставочный проект "Zаветам Vерны", посвященный современным Героям России. В проекте представлены около тысячи примеров реальных судеб участников СВО и к каждому ее герою мы постарались подобрать созвучную по духу историю героя Великой Отечественной войны», — рассказал Школьник.

Кроме того, площадка участвует в проекте «Наши традиции», созданном для знакомства жителей новых регионов РФ с музейными коллекциями страны. Авторы инициативы — Минкульт и Музей Победы, проект поддерживают Президентский фонд культурных инициатив и Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР. Музей уже отправил в ЛНР более 30 передвижных выставочных проектов, за пять месяцев экспозиции проекта «Наши традиции» посетили более 300 тысяч жителей республики.

По словам директора Музея Победы, в следующем году планируется создание около 50 новых выставочных проектов. Основным станет «Шесть ударов Победы»: шесть экспозиций повторят последовательность крупнейших событий 1943 года. Кроме того, будут организованы межрегиональные передвижные и электронные выставки в региональных музеях, художественные выставки, на которых будут представлены уникальные коллекции графики, живописи и скульптуры из фондов музея и частных собраний.

