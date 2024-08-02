«Дипломатический успех»: Трамп обиделся на Байдена за обмен заключенными
Дональд Трамп обиделся на то, что обмен заключенными с Россией провел не он, а Джо Байден, заявил НСН Александр Рар.
Президент США Джо Байден мог пойти по пути дипломатии не только в вопросе с обменом заключенными с Россией, но и в вопросах Украины, выразил мнение в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Накануне Россия и США обменялись 26 заключенными. В Россию отправились десять освобожденных. Трое человек будут переданы США, 13 – Германии. Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся в результате обмена россиян у трапа самолета в аэропорту «Внуково». Кандидат в президенты США Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал власти США и заявил, что Вашингтон «никогда не заключает хороших сделок». Рар отметил, что Трамп обиделся на то, что обмен произошел при президентстве Джо Байдена.
«Это вопрос всегда политический. Мне кажется, что здесь администрация Байдена поставила на пьедестал вопросы прав человека и выкуп своих граждан из России. Все-таки граждане - не просто какие-то объекты, это живые люди с семьями, с родственниками, которых таким образом вытащили из тюрем. Это и для России очень важно. Трамп просто очень обиделся на то, что не он провел эту сделку, на то, что она прошла при Байдене, который может записать её в свою копилку как дипломатический успех. Может, Байден решил пойти по пути дипломатии и в других вопросах, в том числе по Украине. Это где-то может перемешать карты Трампу», - сказал собеседник НСН.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что беспрецедентный обмен заключенными из семи стран не состоялся бы без содействия российских и американских дипломатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NEWS.ru учредил Премию имени погибшего военкора Никиты Цицаги
- СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца
- Песков: Путин потребовал обменивать, а не выдавать осужденных американцев
- Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ
- В Польше экоактивисты заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт
- СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина
- В Донецке шесть человек пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
- Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными
- Кота спасли из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
- Участнику захвата в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru