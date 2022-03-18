Дипломатам России и Белоруссии запретили посещать здания Европарламента
18 марта 202214:39
Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в своём Twitter заявила, что дипломатам и официальным лицам из России и Белоруссии запретили посещать здания организации в Брюсселе и Страсбурге.
«В доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический порядок», - написала она.
Ранее комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации, сообщает RT.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru