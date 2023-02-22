Дипломат РФ: Москва дала гарантии безопасности визита Байдена в Киев
Российская сторона предоставила Соединённым Штатам Америки гарантии безопасности президента Джозефа Байдена в ходе посещения столицы Украины. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Глава Белого Дома посетил Киев 20 февраля без предварительного анонса.
Как отмечает НСН, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников ранее заявил, что США действительно уведомили Москву о визите Байдена в Киев. Однако, по словам главы ФСБ, никаких гарантий безопасности Россия Вашингтону не давала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru