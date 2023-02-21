ФСБ не предоставляла гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
Глава ФСБ РФ Александр Бортников в интервью Telegram-каналу Shot заявил, что США действительно уведомили российскую сторону о визите президента Джо Байдена в Киев.
При этом, по его словам, никаких гарантий безопасности Россия американским властям предоставляла.
«США действительно уведомляли Россию - по дипломатической линии. Мы не давали никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита», - сказал Бортников.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что поездка Байдена в Киев говорит о том, что ни США, ни Украина не собираются прекращать конфликт, пишут «Известия».
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