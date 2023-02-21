ФСБ не предоставляла гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

Глава ФСБ РФ Александр Бортников в интервью Telegram-каналу Shot заявил, что США действительно уведомили российскую сторону о визите президента Джо Байдена в Киев.

В Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев

При этом, по его словам, никаких гарантий безопасности Россия американским властям предоставляла.

«США действительно уведомляли Россию - по дипломатической линии. Мы не давали никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита», - сказал Бортников.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что поездка Байдена в Киев говорит о том, что ни США, ни Украина не собираются прекращать конфликт, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо БайденФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры