Российский МИД назвал условие возвращения посла Антонова в США
Заместитель внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал условие возвращения посла Анатолия Антонова в США, передает РИА Новости.
По его словам, сроки возвращения посла зависят от того, какие шаги последуют со стороны американских властей на двустороннем треке. «Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — заявил Рябков.
Сроки возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон зависят от действий США в сторону нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
По данным источника агентства, конкретных сроков возращения Антонова в США нет.
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