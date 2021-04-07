Российский МИД назвал условие возвращения посла Антонова в США

Заместитель внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал условие возвращения посла Анатолия Антонова в США, передает РИА Новости.

Источник: Сроки возвращения посла РФ в Вашингтон зависят от действий США

По его словам, сроки возвращения посла зависят от того, какие шаги последуют со стороны американских властей на двустороннем треке. «Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — заявил Рябков.

Сроки возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон зависят от действий США в сторону нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника агентства, конкретных сроков возращения Антонова в США нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:МИД РФСШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры