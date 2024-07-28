Орбан: Все больше стран начинают поддерживать РФ

По его словам, «за последние два года произошел поворот на 180 градусов. Премьер указал, что в настоящее время «мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России». Орбан назвал действия России логичными, а поведение Запада нерациональным. При этом Запад в настоящее время «слаб и дезинтегрирован».

Политик отметил, что Москва опирается на поддержку не только КНР и КНДР, но и Индии, Турции, стран мусульманского мира, что стало для многих неожиданностью.

Ранее Орбан заявил, что ЕС получил шанс на новую политику по Украине без копирования США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

