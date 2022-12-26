Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин ввёл в стране новую должность - первого заместителя в военно-промышленной комиссии России.

Путин подписал указ о праве кабмина разрешать сделки с подсанкционными лицами

Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовой информации, на этот пост был назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Также глава государства внёс изменения в состав Военно-промышленной комиссии, включив в неё главу МЧС Александра Куренкова.

Ранее Путин подписал указ об увеличении численности Федеральной службы судебных приставов на 4,3 тысячи должностей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УказыВладимир ПутинДмитрий Медведев
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