Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин ввёл в стране новую должность - первого заместителя в военно-промышленной комиссии России.
Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовой информации, на этот пост был назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Также глава государства внёс изменения в состав Военно-промышленной комиссии, включив в неё главу МЧС Александра Куренкова.
Ранее Путин подписал указ об увеличении численности Федеральной службы судебных приставов на 4,3 тысячи должностей, сообщает RT.
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