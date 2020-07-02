Шушкевич: «Путину нравится такой Лукашенко, что хочет с ним, то и делает!»
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН рассказал, зачем Александр Лукашенко приезжал в Россию накануне своих выборов.
В Белоруссии задержали личного помощника претендента в президенты, экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет отработала в банке. Об этом, как передает «Интерфакс-Запад», сообщили в предвыборном штабе Бабарико. По их сведениям, Карагачеву доставили в СИЗО КГБ республики.
Напомним, ранее был арестован сам Бабарико, который с 19 июня находится в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, суть которого не разглашается следствием.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН затруднился дать прогноз о дальнейших действиях президента страны Александра Лукашенко против политических оппонентов.
«Это должен психиатр предсказывать. При той низкой популярности, которую Лукашенко имеет сейчас в Белоруссии – недаром его назвали «Саша 3%», - ему нужно победить. Набрать хотя бы процентов 20. Остальное фальсифицируют. Это нехитро, потому что ни одного представителя оппозиции в участковых избирательных комиссиях нет. Везде там служивые люди, которые заботятся о своем месте работы. Что он сделает дальше зависит от того, какая дурь придет ему в голову. Он все делает для того, чтобы сохранить власть. Поэтому Бабарико может сесть надолго, чтобы было поучительно до следующих выборов. Бабарико, [блогер Сергей] Тихановский стали очень популярными и поэтому очень опасными. Их надо убрать», - пояснил Шушкевич.
Он выразил уверенность, что все встречи Лукашенко с Путиным в последние недели были нужны только для его имиджа. «О чем могла идти речь? Пустой треп. Ни слова о том, что у нас очень плохое экономическое положение по сравнению с соседями. Очень плохая ситуация с коронавирусом. Нужно отвлечь как-то. А Путину нравится такой Лукашенко, что хочет с ним, то и делает. Иногда разрешает подойти руку пожать», - заключил политик.
Напомним, выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. На них зарегистрированы пять кандидатов.
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