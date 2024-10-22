Рябков: В текущем году не идет речи о приеме новых членов БРИКС

Речи о приеме новых государств в БРИКС в 2024 году не идет, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом он рассказал сербской газете «Политика».

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«О приеме в текущем году новых членов в полном смысле этого слова речи сегодня не идет», — подчеркнул дипломат.

Рябков напомнил, что с 1 января объединение «расширилось практически в два раза». По словам замминистра, еще не завершилась «притирка» новых членов БРИКС.

Между тем Куба официально направила запрос о присоединении к объединению в качестве страны-партнера, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БриксМИД РФСергей Рябков

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