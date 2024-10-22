Рябков: В текущем году не идет речи о приеме новых членов БРИКС
Речи о приеме новых государств в БРИКС в 2024 году не идет, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом он рассказал сербской газете «Политика».
«О приеме в текущем году новых членов в полном смысле этого слова речи сегодня не идет», — подчеркнул дипломат.
Рябков напомнил, что с 1 января объединение «расширилось практически в два раза». По словам замминистра, еще не завершилась «притирка» новых членов БРИКС.
Между тем Куба официально направила запрос о присоединении к объединению в качестве страны-партнера, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru