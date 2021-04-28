Лавров назвал главное отличие ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии
Ситуация в Донбассе имеет аналогии с событиями в Абхазии и Южной Осетии, но есть и принципиальное отличие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По его словам, в Абхазии и Южной Осетии при агрессии бывшего президента Грузии на позиции миротворцев никаких договоренностей заключено не было, а соответствующий документ был подписан Саакашвили только без ключевых положений.
В случае с Донбассом состоялись переговоры в Минске с участием лидеров «нормандской четверки» и были приняты меры, которые без каких-либо сомнений нужно было выполнять.
Ранее Сергей Лавров заявил. что изменение минских договоренностей приведет к резне в Донбассе.
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