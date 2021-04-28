Лавров назвал главное отличие ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Ситуация в Донбассе имеет аналогии с событиями в Абхазии и Южной Осетии, но есть и принципиальное отличие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, в Абхазии и Южной Осетии при агрессии бывшего президента Грузии на позиции миротворцев никаких договоренностей заключено не было, а соответствующий документ был подписан Саакашвили только без ключевых положений.