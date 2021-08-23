«Панджшерский лев». Нежелание Масуда сдаваться талибам связали с его отцом и союзниками
В числе союзников защитников провинции Панджшер могут быть Россия, Китай или другие желающие «подкинуть ежа в штаны» талибам, сказал НСН Евгений Норин.
Ахмад Масуд не собирается сдавать афганскую провинцию Панджшер движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из-за возможной поддержки со стороны ряда стран, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее талибы выдвинули ультиматум лидеру сопротивления в Панджшере – сдаться через четыре часа. На это Масуд ответил отказом «Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», - пояснил он.
«У него не было вариантов, учитывая, во-первых, кто он. На него психология давит очень сильно, учитывая даже личные семейные обстоятельства. Потому что, когда ты сын Ахмад Шаха Масуда (экс-министр обороны Афганистана, полевой командир по прозвищу «Панджшерский лев» - прим. НСН) и тебя зовут Ахмад Масуд, то я не думаю, что он вообще рассматривал всерьез выход с поднятыми руками, что бы он там ни думал на самом деле», - сказал Норин.
По его словам, у Масуда-младшего, скорее всего, есть поддержка, без которой талибы его быстро «съедят».
«Если переходить от лирики к практике, долина Панджшер и в прошлую войну была оплотом сопротивления талибам. Как показала практика, она может держаться довольно долго при условии, что ее поддерживают извне. Я не думаю, что Масуд-младший разбрасывался бы такими заявлениями, если бы не считал, что у него есть союзники, которые поддержат. Не знаю, кто это. Может это Россия, может Китай. Но в любом случае, я абсолютно уверен, что все эти заявления Масуд делал, зная, что он будет драться не один. Если он говорил это, не имея за спиной настоящей поддержки, это будет очень скоро ясно. В этом случае талибы его быстро «съедят». Это регион, который не сдавался как тот варяг еще в 1990-е, в нулевые, и сложно ожидать, что они теперь вышли бы с поднятыми руками. Сейчас мы узнаем, насколько все это было бравадой, а насколько реальным расчетом», - отметил военный историк.
При этом он высказал мнение, что многие страны сейчас хотели бы подбросить талибам «ежа в штаны», хотя на самом деле всем наплевать, что будет с афганцами.
«Возможности «Талибана» сейчас на порядок выше, чем возможности конкретно долины Панджшер. Слишком велика разница по количеству подконтрольного населения, количеству стволов. Если поддержки не будет – это вопрос времени, когда северо-восток будет «съеден». Вопрос – есть ли поддержка. Потому что сейчас многие хотели бы подбросить талибам в штаны ежа, чтобы они занимались только вопросами северо-востока, а больше ничем не занимались. Это вопрос желания других стран договариваться именно с талибами, либо желания поддержать северо-восток Афганистана. Будем честны, мировому сообществу глубоко наплевать, что будут делать талибы с афганцами. Всем начхать, что мы и наблюдали по этой хаотичной и безумной эвакуации из Кабула, когда американцы со спокойной душой бросили толпу своих союзников, тех, кто в них верил. Так что всем без разницы, главное чтобы талибы не трогали тех, кто не афганцы», - пояснил Норин.
Он также отметил, что талибы сейчас постараются сделать все, чтобы больше не казаться в глазах мирового сообщества «чудовищем».
«Лицо талибов дополнительно показывать никому не надо. Всем в курсе, что такое движение «Талибан». С точки зрения свирепости и ортодоксальности никаких вопросов нет. Талибы сейчас находятся в положении людей, которым надо что-то кому-то доказывать. У них сейчас очень плохая, просто чудовищная репутация в мире, тем более, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН) разгромлен, «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН) давно себя как-то особо не проявляет. Это уже чисто террористические организации, которые не контролируют территории и население. Из ультраортодоксальных исламистов, которые могут кому-то представлять угрозу, остался только «Талибан». Они сейчас в роли тех, кто должен кому-то что-то показывать. С этим связано их достаточно сдержанное поведение в Кабуле, когда они не препятствовали, по сути, попыткам людей оттуда улететь, когда они стояли до последнего вокруг аэропорта, ничего с ним не делая. Для талибов не было бы проблемой поставить пару минометов и устроить там кровавую баню, в том числе со сбитыми на взлете самолетами, жуткими пиротехническими эффектами и грандиозным мясным салатом. Они этого не стали делать именно потому, что понимают, что именно сейчас для них очень важно не стать снова для мира чудовищным главным суперпугалом», - заключило собеседник НСН.
Провинция Панджшер - единственный на сегодняшний день регион Афганистана, не подконтрольный талибам. Там находятся один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.
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