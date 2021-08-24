СМИ: глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла «Талибана»

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел встречу с лидером политического крыла движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром, сообщает газета The Washington Post.

По данным источников издания, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с эвакуационной операцией в стране.

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Отмечается, что в ЦРУ от комментариев отказались, но, вероятно, на встрече обсуждался вопрос продления вывода американских войск из региона.

Тем временем, согласованы кандидатуры 7 из 12 членов совета, который будет руководить Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЦРУСШААфганистан
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