СМИ: глава ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла «Талибана»
Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел встречу с лидером политического крыла движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром, сообщает газета The Washington Post.
По данным источников издания, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с эвакуационной операцией в стране.
Отмечается, что в ЦРУ от комментариев отказались, но, вероятно, на встрече обсуждался вопрос продления вывода американских войск из региона.
Тем временем, согласованы кандидатуры 7 из 12 членов совета, который будет руководить Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
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