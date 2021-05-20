Девять человек задержаны на акции протеста в Ереване
20 мая 202121:46
Полиция задержала девять человек на акции протеста в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.
Протест состоялся у здания парламента страны. Отмечается, что участники акции выступали против планов властей подписать новое соглашение с Азербайджаном.
Ранее в четверг исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян на заседании правительства заявил о планах подписания нового документа по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Азербайджаном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru