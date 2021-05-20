Девять человек задержаны на акции протеста в Ереване

Протест состоялся у здания парламента страны. Отмечается, что участники акции выступали против планов властей подписать новое соглашение с Азербайджаном.

Ранее в четверг исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян на заседании правительства заявил о планах подписания нового документа по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Азербайджаном.