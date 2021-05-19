Армения разместила военных на границе с Азербайджаном
Армения развернула дополнительные подразделения на армяно-азербайджанской границе, сообщило 19 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.
Военные силы Армении заявили, что контролируют ситуацию на границе. Минобороны страны сообщило, что единственным разумным решением для Азербайджана будет вернуться на прежние позиции. В Армении также надеются на мирное разрешение конфликта.
Ранее власти страны заявили о попытке азербайджанских военных скорректировать границу между государствами. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, пишет RT. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы. Стало известно, что премьер Азербайджана Али Асадов посетит Россию с двухдневным визитом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Названы интересующие школьников профессии
- В КПРФ сочли угрозой журналистским расследованиям новый законопроект Госдумы
- Власти поощрят учеников казанской школы, помогавших в спасательной операции
- РФ присоединится к Конвенции о международной системе взыскания алиментов
- Молния ударила в крест Исаакиевского собора
- Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом
- Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC
- ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов
- «Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»
- В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru