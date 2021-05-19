Армения разместила военных на границе с Азербайджаном

Военные силы Армении заявили, что контролируют ситуацию на границе. Минобороны страны сообщило, что единственным разумным решением для Азербайджана будет вернуться на прежние позиции. В Армении также надеются на мирное разрешение конфликта.

Ранее власти страны заявили о попытке азербайджанских военных скорректировать границу между государствами. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, пишет RT. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы. Стало известно, что премьер Азербайджана Али Асадов посетит Россию с двухдневным визитом.

