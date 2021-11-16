Девять бывших депутатов Госдумы не покинули служебные квартиры

Девять депутатов Госдумы седьмого созыва до сих пор не покинули служебное жилье и занимают его без уважительных причин, сообщает Ura.ru.

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Как сообщили участники заседания Совета Думы, спикер Вячеслав Володин передал руководителям фракций списки с именами этих экс-депутатов, но зачитывать их не стал. Речь идет о представителях «Единой России» и ЛДПР.

В списках упоминаются 17 депутатов, переизбравшихся в Госдуму и при этом не занимающих служебное жилье в Москве. Вместо них в квартирах в течение минувшего и нынешнего созывов живут их родственники, помощники или родственники помощников.

Как сообщалось ранее, в Госдуме предложили провести реформу в системе выплат негосударственных премий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель партии ЛДПР Ярослав Нилов.

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ФОТО: РИА Новости
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