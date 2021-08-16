Стали известны богатейшие кандидаты в депутаты Госдумы

Производители лекарств и свеклы стали богатейшими среди зарегистрированных на выборы в Госдуму кандидатов, сообщает РБК.

По данным агентства, в рейтинге по доходам оказалось больше всего представителей партии «Единая Россия». При этом кандидаты от непарламентских партий задекларировали наибольший метраж квартир и земельных участков.

Самый высокий доход за 2020 год оказался у владеющего ООО «Инфамед-К» единоросса Андрея Горохова: 7,51 млрд рублей. Компания Горохова производит популярный антисептик «Мирамистин», отмечает РИА ФАН. Бизнесмен владеет двумя земельными участками в Москве, тремя участками и жилплощадью в Австрии, домом в российской столице, квартирами в Калининградской и Рязанской областях. Также у Горохова есть несколько нежилых помещений, автомобили Renault New Duster и Kia JD, акции «Аэрофлота», «Газпрома», «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти».

Вторым среди богатейших кандидатов стал представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалев (6,7 млрд рублей). Ранее ЦИК сообщила, что участвовать в выборах он не будет, однако имя кандидата пока не исключено из списков. По словам бизнесмена, он принял решений выйти из гонки из-за покупки акций ретейлера Fix Price.

После исключения предпринимателя из списка кандидатов вторым в топе самых богатых парламентариев станет лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (4,4 млрд рублей). Нечаев владеет косметической компанией Faberlic и акциями АО «Альтаир Медиа».

Еще одним из богатейших кандидатов в Думу назван секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области Александр Князев (1,8 млрд рублей). Политик руководит крестьянским хозяйством, владеет 147 участками в разных долях, жилым домом в Воронежской области и квартирой в Ставропольском крае. Кроме того, у единоросса большой парк техники: сельскохозяйственные прицепы, тракторы, свеклоуборочные комбайны, а также два автомобиля Mercedes-Benz, Renault и Chevrolet.

Выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября, напоминает телеканал «360». На минувшей неделе Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования: наименования партий, зарегистрировавших федеральные списки, будут размещены в определяемом жеребьевкой порядке.

