Госдума хочет провести новую пенсионную реформу
В Госдуме предложили провести реформу в системе выплат негосударственных премий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель партии ЛДПР Ярослав Нилов.
Депутат отметил, что предложения по выплате негосударственных пенсий должны быть добровольными. При этом, по его словам, граждане не делают этого по собственной инициативе, так как не доверяют системе. Нилов считает, что правительство так и не смогло предоставить россиянам какую-либо альтернативу по самостоятельному формированию накопительной пенсии.
Он подчеркнул, что ее необходимо перестать «замораживать» и незамедлительно вывести из системы ОПС. По его мнению, она с самого начала была введена туда «ошибочно».
«Также, нужно искать, в том числе пропагандистскими методами, стимулирующие варианты, создавая гражданам максимально комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии», — заявил представитель ЛДПР.
Ранее в Пенсионном Фонде России рассказали о том, как избежать задержки при выплате пенсий, которая происходит в случае предоставления гражданами неполного пакета документов. Для этого будущему пенсионеру необходимо обратиться в ПФР, предоставив документы, подтверждающие пенсионные права.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru