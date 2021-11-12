Госдума хочет провести новую пенсионную реформу

В Госдуме предложили провести реформу в системе выплат негосударственных премий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что предложения по выплате негосударственных пенсий должны быть добровольными. При этом, по его словам, граждане не делают этого по собственной инициативе, так как не доверяют системе. Нилов считает, что правительство так и не смогло предоставить россиянам какую-либо альтернативу по самостоятельному формированию накопительной пенсии.

Он подчеркнул, что ее необходимо перестать «замораживать» и незамедлительно вывести из системы ОПС. По его мнению, она с самого начала была введена туда «ошибочно».