Deutsche Welle и посла США позвали в Госдуму

«На комиссии обсуждалось всего два вопроса. Первый – приглашение посла США Хантсмана на беседу о размещении на сайте посольства информации о точках сбора и маршруте несанкционированных митингов. Ханстман согласился, это пока было устное согласие. Вторым вопросом стало серьезное обсуждение реакции головного офиса Deutsche Welle в Бонне. Она вызвало откровенное непонимание. Он заявил о неправомерности любых претензий к московскому офису компании со стороны комиссии, поскольку все вопросы решаются в Германии, а также потому, что якобы не выстроены связи с политическими институтами. Но это не так, все коммуникации выстроены. Московский офис работает, он получил аккредитацию в МИД, которая обязует его сотрудников исполнять законодательство России. Размещение информации о несанкционированных митингах – это правонарушение, за которым последуют определенные меры. Deutsche Welle не могла не знать о запрете этих митингов. Комиссия приняла решение направить в головной офис предложение встретиться в Москве. Если они откажутся, будем привлекать парламентскую дипломатию, чтобы через депутатов Бундестага получить какую-то реакцию», - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что о лишении немецкого СМИ аккредитации речи не шло.

«Пошли слухи, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации. Мы это не обсуждали, такого вопроса не было. Мы заинтересованы в конструктивном грамотном диалоге», - сказал Деньгин.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Посольство США опубликовало подробный маршрут демонстрации с указанием времени начала и окончания шествия и призвало избегать прогулок по этому маршруту. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила это как завуалированный призыв к участию в несанкционированном мероприятии. А Deutsche Welle 27 июля прямо призвал к участию в оппозиционном митинге в своем аккаунте в Twitter, где было размещено сообщение «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось…».