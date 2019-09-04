Deutsche Welle и посла США позвали в Госдуму
Об этом НСН рассказал член комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
Пригласить для объяснений представителей головного офиса немецкого СМИ Deutsche Welle и посла США Джона Хантсмана решили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом НСН рассказал член комиссии, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин.
«На комиссии обсуждалось всего два вопроса. Первый – приглашение посла США Хантсмана на беседу о размещении на сайте посольства информации о точках сбора и маршруте несанкционированных митингов. Ханстман согласился, это пока было устное согласие. Вторым вопросом стало серьезное обсуждение реакции головного офиса Deutsche Welle в Бонне. Она вызвало откровенное непонимание. Он заявил о неправомерности любых претензий к московскому офису компании со стороны комиссии, поскольку все вопросы решаются в Германии, а также потому, что якобы не выстроены связи с политическими институтами. Но это не так, все коммуникации выстроены. Московский офис работает, он получил аккредитацию в МИД, которая обязует его сотрудников исполнять законодательство России. Размещение информации о несанкционированных митингах – это правонарушение, за которым последуют определенные меры. Deutsche Welle не могла не знать о запрете этих митингов. Комиссия приняла решение направить в головной офис предложение встретиться в Москве. Если они откажутся, будем привлекать парламентскую дипломатию, чтобы через депутатов Бундестага получить какую-то реакцию», - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что о лишении немецкого СМИ аккредитации речи не шло.
«Пошли слухи, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации. Мы это не обсуждали, такого вопроса не было. Мы заинтересованы в конструктивном грамотном диалоге», - сказал Деньгин.
Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Посольство США опубликовало подробный маршрут демонстрации с указанием времени начала и окончания шествия и призвало избегать прогулок по этому маршруту. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила это как завуалированный призыв к участию в несанкционированном мероприятии. А Deutsche Welle 27 июля прямо призвал к участию в оппозиционном митинге в своем аккаунте в Twitter, где было размещено сообщение «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось…».
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