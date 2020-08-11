Сделала свое дело. Эксперт об отъезде Тихановской в Литву
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую могли вынудить покинуть страну.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве, где она чувствует себя «в безопасности». Об этом сообщили в МИД прибалтийской республики. Политик ранее отказалась от участия в акциях протеста, которые охватили всю страну после победы на выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что Тихановская сделала свое дело, не побоявшись пойти на выборы.
«Тихановская сделала главное: приняла участие в выборах, несмотря на давление, которому подвергалась. И Бабарико, и Цепкало покинули предвыборную гонку, и муж Тихановской до сих пор находится в СИЗО. Но она смогла выстоять и приняла участие в выборах. И сейчас от нее уже мало что зависит. Она, конечно, могла бы участвовать в протестах, но она – женщина и беспокойство за семью вынудило ее покинуть страну. Может быть, это тоже результат давления. Его тоже нельзя выдерживать бесконечно», - считает эксперт.
«Протесты в Белоруссии обусловлены не тем, что все хотят Тихановскую, а тем, что все против Лукашенко».
Безпалько напомнил, что, по альтернативным данным экзит-полов, за Тихановскую отдали свои голоса порядка 70% проголосовавших. По его мнению, прийти к компромиссу противоборствующие стороны в Белоруссии не могут. Как полагает Безпалько, при аналогичной ситуации в другой стране победивший кандидат мог бы предложить сопернику, занявшему второе место, занять место премьер-министра.
«Но проблема в том, что Лукашенко хочет оставаться у власти со всей своей семьей всегда. И эти полярные позиции никогда не смогут соединиться, поэтому протесты будут продолжаться: от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от того, насколько радикально настроены граждане Белоруссии. Там проснулась беспрецедентная политическая активность», - резюмировал эксперт Безпалько.
Светлана Тихановская, которая, согласно предварительным данным ЦИК, заняла на президентских выборах второе место с 10,09% голосов, заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства. Она подала жалобу в Центризбирком.
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