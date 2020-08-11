Сделала свое дело. Эксперт об отъезде Тихановской в Литву

Безпалько напомнил, что, по альтернативным данным экзит-полов, за Тихановскую отдали свои голоса порядка 70% проголосовавших. По его мнению, прийти к компромиссу противоборствующие стороны в Белоруссии не могут. Как полагает Безпалько, при аналогичной ситуации в другой стране победивший кандидат мог бы предложить сопернику, занявшему второе место, занять место премьер-министра.

«Но проблема в том, что Лукашенко хочет оставаться у власти со всей своей семьей всегда. И эти полярные позиции никогда не смогут соединиться, поэтому протесты будут продолжаться: от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от того, насколько радикально настроены граждане Белоруссии. Там проснулась беспрецедентная политическая активность», - резюмировал эксперт Безпалько.

Светлана Тихановская, которая, согласно предварительным данным ЦИК, заняла на президентских выборах второе место с 10,09% голосов, заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства. Она подала жалобу в Центризбирком.

