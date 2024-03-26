Путин заявил о единении и солидарности россиян после теракта

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами силовых структур, посвященное теракту в «Крокусе».

По его словам, те, кто планировал это жестокое преступление, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение граждан и решимость противостоять. Путин отметил, что россияне показали пример подлинной солидарности и взаимной поддержки.

«Абсолютно ясно, что ужасное преступление в «Крокусе» - это акция устрашения, возникает вопрос, кому это выгодно», - добавил глава государства.

Президент в очередной раз выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, на помощь семьям жертв теракта и пострадавшим собрали 1 миллиард рублей.

