Десять норвежских дипломатов объявлены в России персонами нон грата

Десять дипломатов из посольства Норвегии в России объявлены персонами нон грата в ответ на высылку российских представителей из Осло, сообщили в МИД РФ, предает РИА Новости.

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В здание российского МИД был вызван норвежский посол Роберт Квиле. Ему был заявлен протест в связи с решением королевства о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что враждебный шаг со стороны Осло еще более ухудшил отношения между странами.

Ранее Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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