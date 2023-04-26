Десять норвежских дипломатов объявлены в России персонами нон грата
Десять дипломатов из посольства Норвегии в России объявлены персонами нон грата в ответ на высылку российских представителей из Осло, сообщили в МИД РФ, предает РИА Новости.
В здание российского МИД был вызван норвежский посол Роберт Квиле. Ему был заявлен протест в связи с решением королевства о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что враждебный шаг со стороны Осло еще более ухудшил отношения между странами.
Ранее Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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