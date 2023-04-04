Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия ввела новый пакет санкций против России, схожий с десятым пакетом санкций ЕС против РФ, сообщает министерство иностранных дел королевства.
«Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями», - говорится в официальном заявлении. Детали изменений не приводятся.
29 марта также Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России.
Так, пакет санкций запрещает поставку в РФ новейших технологий и промышленных товаров двойного назначения, специализированных транспортных средств, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, а также деталей для самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также десятый пакет подразумевает новые запреты на работу российских СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru