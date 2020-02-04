«Кто платит, тот и заказывает музыку». Почему в Израиле извинились за форум памяти Холокоста

«Многие важные факты не были включены, о которых невозможно забыть. Что на протяжении 1939-40 годов и до 22 июня 1941 года Советский Союз был в дружеских отношениях с Германией, с Гитлером. Поздравляли Гитлера с днем рождения, устраивали совместные парады. Это были режимы, которые были похожи друг на друга. Сталин уничтожил Гитлера, Гитлер хотел уничтожить Сталина. Здесь эти моменты были вычеркнуты. Может быть, под давлением нашего премьер-министра, потому что в этот момент решалась судьба Наамы Иссахар, может, чтобы доставить Путину удовольствие. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Но потом ученые "Яд ва-Шем" поняли, что была совершена ошибка. Нельзя забывать договор между СССР и Германией. Были соглашения между немецкими спецслужбами и Берией, гитлеровцам выдавали сотни немецких коммунистов, большинство из которых были евреями. В ночь на 22 июня 1941 года в Германию прошли последние эшелоны с нефтью и другими важнейшими материалами из СССР. И когда уже шла война по всему фронту, бомбили всех и вся, Сталин говорил: «Молчать! Это провокация!» Ему звонили из всех округов, немцы прорывались, но люди боялись принимать решения, боялись стрелять, потому что боялись Сталина. Все это было», - напомнил собеседник НСН.

По его словам, мнения в Израиле разделились.

«Есть те, кто недоволен этими извинениями Института, есть те, кто говорит, что это надо было сделать. Надо было проверять материалы перед публикацией. Ученые "Яд ва-Шем" – самые большие специалисты», - заключил Векслер.

Напомним, 23 января Владимир Путин посетил Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

