«Кто платит, тот и заказывает музыку». Почему в Израиле извинились за форум памяти Холокоста
Бывший израильский консул в Москве в эфире НСН объяснил, почему памятное мероприятие стало политически ангажированным.
Представители мемориального комплекса «Яд ва-Шем» в Израиле, где в январе прошел Всемирный форум памяти Холокоста с участием президента России Владимира Путина, извинились за искажение истории в показанных на мероприятии фильмах.
В размещенном в израильских СМИ заявлении они признали, что в видеоматериалах были отражены не все факты, в частности, не было сказано о пакте Молотова-Риббентропа, а также излишне подчеркивалась роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, в то время как вклад США, Великобритании и других стран был явно недооценен. В своем заявлении представители мемориального комплекса подчеркнули, что «эти видеоролики не отражают исследовательскую позицию "Яд ва-Шем"».
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН выразил предположение, что памятное мероприятие стало политически ангажированным из-за того, что его спонсировал олигарх, близкий к Путину.
«Многие важные факты не были включены, о которых невозможно забыть. Что на протяжении 1939-40 годов и до 22 июня 1941 года Советский Союз был в дружеских отношениях с Германией, с Гитлером. Поздравляли Гитлера с днем рождения, устраивали совместные парады. Это были режимы, которые были похожи друг на друга. Сталин уничтожил Гитлера, Гитлер хотел уничтожить Сталина. Здесь эти моменты были вычеркнуты. Может быть, под давлением нашего премьер-министра, потому что в этот момент решалась судьба Наамы Иссахар, может, чтобы доставить Путину удовольствие. Кто платит, тот и заказывает музыку.
Но потом ученые "Яд ва-Шем" поняли, что была совершена ошибка. Нельзя забывать договор между СССР и Германией. Были соглашения между немецкими спецслужбами и Берией, гитлеровцам выдавали сотни немецких коммунистов, большинство из которых были евреями. В ночь на 22 июня 1941 года в Германию прошли последние эшелоны с нефтью и другими важнейшими материалами из СССР. И когда уже шла война по всему фронту, бомбили всех и вся, Сталин говорил: «Молчать! Это провокация!» Ему звонили из всех округов, немцы прорывались, но люди боялись принимать решения, боялись стрелять, потому что боялись Сталина. Все это было», - напомнил собеседник НСН.
По его словам, мнения в Израиле разделились.
«Есть те, кто недоволен этими извинениями Института, есть те, кто говорит, что это надо было сделать. Надо было проверять материалы перед публикацией. Ученые "Яд ва-Шем" – самые большие специалисты», - заключил Векслер.
Напомним, 23 января Владимир Путин посетил Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
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