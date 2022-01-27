Депутаты Рады от «Слуги народа» массово заболели коронавирусом
Депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» массово заболели коронавирусом. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.
«По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID выявлен еще у шести народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», — написала пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом Рада, новая сессия которой откроется 1 февраля, может уйти на карантин до 15 февраля.
На Украине растет число новых заражений COVID-19, за минувшие сутки в стране зарегистрировали максимальные 32 393 заболевших, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии было выявлено 3 946 202 случая COVID-19, 3 601 952 человека выздоровели, 99 738 пациентов умерли, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru