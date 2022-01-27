Депутаты Рады от «Слуги народа» массово заболели коронавирусом

«По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID выявлен еще у шести народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», — написала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом Рада, новая сессия которой откроется 1 февраля, может уйти на карантин до 15 февраля.

На Украине растет число новых заражений COVID-19, за минувшие сутки в стране зарегистрировали максимальные 32 393 заболевших, пишет «Свободная пресса». С начала пандемии было выявлено 3 946 202 случая COVID-19, 3 601 952 человека выздоровели, 99 738 пациентов умерли, отмечает RT.

