Депутаты Приднестровья намерены обратиться за помощью к России
Участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье намерены обратиться за помощью к России, следует из проекта резолюции съезда.
В документе уточняется, что в ходе съезда примут обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.
На территории Приднестровской Молдавской Республики проживает более 220 тысяч граждан России.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба рассказал «Радиоточке НСН», что съезд депутатов республики может обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru