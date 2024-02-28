Депутаты Приднестровья намерены обратиться за помощью к России

В документе уточняется, что в ходе съезда примут обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.

На территории Приднестровской Молдавской Республики проживает более 220 тысяч граждан России.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба рассказал «Радиоточке НСН», что съезд депутатов республики может обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России.

