Депутаты предложили запретить польским фурам проезжать через Россию

Документ появился в электронной базе органа власти. Данные меры предполагаются в ответ на антироссийскую политику Польши. Речь идет, в том числе о захвате здания школы при российском посольстве, что является грубым нарушением норм международного права.

Также предлагается ввести для польских дальнобойщиков специальные цены на АЗС, которые должны быть на уровне Европейского союза.

Ранее посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

