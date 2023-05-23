Депутаты предложили запретить польским фурам проезжать через Россию
Проект обращения к кабмину России о запрете поездок по стране польским грузоперевозчикам внесен в Госдуму.
Документ появился в электронной базе органа власти. Данные меры предполагаются в ответ на антироссийскую политику Польши. Речь идет, в том числе о захвате здания школы при российском посольстве, что является грубым нарушением норм международного права.
Также предлагается ввести для польских дальнобойщиков специальные цены на АЗС, которые должны быть на уровне Европейского союза.
Ранее посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за школы в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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