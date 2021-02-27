Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров в РФ
Менеджер по телефонным продажам — самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров в России, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что многие работодатели отказываются от выбора сотрудников по возрасту. Сервис «Работа.ру» в феврале изучил около 200 тысяч вакансий, которые доступны соискателям разных возрастов.
Выяснилось, что самой высокооплачиваемой — с зарплатой до 180 тысяч рублей — стала должность менеджера по телефонным продажам. Сотруднику предлагается обзванивать автовладельцев по готовой базе данных, приглашая их на бесплатную диагностику транспорта. При этом опыт работы не имеет значения.
Кроме того, в топ самых высокооплачиваемых вошла вакансия медсестры в многопрофильном медицинском центре в Москве. Соискателю необходим опыт работы, высшее или среднее профессиональное образование, а также действующий сертификат «Сестринское дело». Оплата труда на этой позиции — до 100 тысяч рублей.
Такую же зарплату предлагают в столице инженеру-геодезисту, автослесарю-автомеханику и швее на трикотажной фабрике.
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