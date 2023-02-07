Депутаты Госдумы назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев допустил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 22 февраля, сообщает РИА Новости.
Об этой же дате агентству сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.
«Сегодня прошла информация, что 22-го», - сказал парламентарий.
Ранее источники издания «Ведомости» заявили, что Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля, однако это дата «ориентировочная», а окончательное решение может быть принято 10 февраля, сообщает НСН.
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