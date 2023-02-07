Депутаты Госдумы назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев допустил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на будущий год

Об этой же дате агентству сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.

«Сегодня прошла информация, что 22-го», - сказал парламентарий.

Ранее источники издания «Ведомости» заявили, что Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля, однако это дата «ориентировочная», а окончательное решение может быть принято 10 февраля, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДепутатыВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры