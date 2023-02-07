Депутаты Госдумы назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Уголовное дело возбуждено после обрушения части пятиэтажки под Тулой В Думе готовы поправки о наказании за дискредитацию добровольцев Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с РФ «Газпром-Медиа» прекращает сотрудничество с Google Каток у «Газпром Арены» в Петербурге станет самым большим в мире