Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на будущий год
Динамика событий очень большая, поэтому тяжело зафиксировать конкретные моменты, которые необходимо донести в послании Федеральному собранию, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом, глава государства объяснил перенос сроков послания на будущий год, сообщает РИА Новости.
«Послание обязательно будет, но в следующем году», - пообещал президент.
Он также сообщил, что основные тезисы запланированного послания уже были озвучены в других его выступлениях.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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