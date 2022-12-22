Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на будущий год

Динамика событий очень большая, поэтому тяжело зафиксировать конкретные моменты, которые необходимо донести в послании Федеральному собранию, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом, глава государства объяснил перенос сроков послания на будущий год, сообщает РИА Новости.

«Послание обязательно будет, но в следующем году», - пообещал президент.

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Он также сообщил, что основные тезисы запланированного послания уже были озвучены в других его выступлениях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесковПрезидент РФПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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