Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на будущий год

Он также сообщил, что основные тезисы запланированного послания уже были озвучены в других его выступлениях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



