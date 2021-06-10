Депутаты Бундестага отклонили предложение отказаться от «Северного потока-2»
Бундестаг отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зеленые", в которой содержалось требование отказаться от проекта "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте парламента Германии.
Предложение "пересмотреть курс в отношении России" в ходе прямого голосования отклонила большая часть депутатов, которые являются членами блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии. Поддержали проект резолюции только сами "зеленые".
По мнению авторов документа, ФРГ следует тщательнее защищать "права человека, демократию и европейский миропорядок". Они призвали парламент признать ненужность проекта и наносимый им климатический вред.
Фракция много раз разрабатывала предложения против "Северного потока-2", однако все они были отклонены большинством голосов. В сообщении Бундестага отмечается, что часть депутатов в четверг воздержалась от голосования.
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