Депутаты Бундестага отклонили предложение отказаться от «Северного потока-2»

Предложение "пересмотреть курс в отношении России" в ходе прямого голосования отклонила большая часть депутатов, которые являются членами блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии. Поддержали проект резолюции только сами "зеленые".

По мнению авторов документа, ФРГ следует тщательнее защищать "права человека, демократию и европейский миропорядок". Они призвали парламент признать ненужность проекта и наносимый им климатический вред.

Фракция много раз разрабатывала предложения против "Северного потока-2", однако все они были отклонены большинством голосов. В сообщении Бундестага отмечается, что часть депутатов в четверг воздержалась от голосования.