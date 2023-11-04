Депутатов начнут снова тестировать на коронавирус со следующей недели
4 ноября 202313:37
Со следующей недели депутатов Госдумы снова будут тестировать на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.
По данным агентства, тестирование на коронавирус вводится из-за случаев заболевания нескольких депутатов и сотрудников Госдумы.
Ранее академик РАН, глава Центрального НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru