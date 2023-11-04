Депутатов начнут снова тестировать на коронавирус со следующей недели

Со следующей недели депутатов Госдумы снова будут тестировать на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

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По данным агентства, тестирование на коронавирус вводится из-за случаев заболевания нескольких депутатов и сотрудников Госдумы.

Ранее академик РАН, глава Центрального НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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