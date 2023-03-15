Депутата Ступина исключили из партии КПРФ

По его словам, о своем исключении депутат узнал в 22:00, на заседании по этому вопросу присутствовал даже зампред партии Геннадия Зюганова Юрий Афонин.

«За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна и Тарасов Павел Михайлович. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю их отдельно», — сообщил Ступин.

Одной из причин исключения из КПРФ, по словам Ступина, стало его несогласие с отчетом мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году.

Ранее украинского политика Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае

