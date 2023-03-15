Депутата Ступина исключили из партии КПРФ
Депутата Мосгордумы Евгения Ступина исключили из партии КПРФ. Об этом сам Ступин заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, о своем исключении депутат узнал в 22:00, на заседании по этому вопросу присутствовал даже зампред партии Геннадия Зюганова Юрий Афонин.
«За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна и Тарасов Павел Михайлович. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю их отдельно», — сообщил Ступин.
Одной из причин исключения из КПРФ, по словам Ступина, стало его несогласие с отчетом мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году.
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