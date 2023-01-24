Записавший «видеопривет» из Мексики курский депутат лишился должности
Записавший новогодний «видеопривет» из Мексики курский депутат Максим Васильев лишился должности зампредседателя комитета областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Новогодние каникулы для ряда народных избранников завершились чередой скандалов. На фоне СВО, роста экономических и социальных проблем многие сочли демонстрацию «богатой жизни» в соцсетях ряда региональных чиновников хамством и неуважением к своей стране и ее жителям. Например, депутат из Курска Максим Васильев отдохнул в Мексике, депутат Вологодской областной думы Денис Долженко в Дубае.
В частности, Васильев выложил в соцсеть ролик, где он на пляже пьет коктейль, ест креветки и передает привет знакомым. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этого независимого депутата, шедшего в своё время на выборы от КПРФ, раскритиковал губернатор Курской области Роман Старовойт, а также секретарь генерального совета единороссов, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.
Депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН заявил, что чиновники, которые позволяют себе выставлять фото с зарубежных курортов во время СВО, должны отказаться от мандатов.
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