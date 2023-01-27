Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своих соцсетях заявила, что главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко следует выгнать со всех занимаемых ею постов.

Записавший «видеопривет» из Мексики курский депутат лишился должности

По её словам, это связано с опубликованного видео, на котором бывшый премьер-министр Украины отдыхает на пляже в Дубае.

«Обращаюсь к всеукраинскому объединению «Батькивщина» с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», — написала Безуглая.

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что замглавы от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко будет исключён из партии после сообщений о его поездке в Таиланд, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Юлия Тимошенко.
ТЕГИ:УвольнениеВерховная РадаУкраинаЮлия Тимошенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры