Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своих соцсетях заявила, что главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко следует выгнать со всех занимаемых ею постов.
По её словам, это связано с опубликованного видео, на котором бывшый премьер-министр Украины отдыхает на пляже в Дубае.
«Обращаюсь к всеукраинскому объединению «Батькивщина» с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», — написала Безуглая.
Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что замглавы от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко будет исключён из партии после сообщений о его поездке в Таиланд, сообщает RT.
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