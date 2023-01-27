Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае

По её словам, это связано с опубликованного видео, на котором бывшый премьер-министр Украины отдыхает на пляже в Дубае.

«Обращаюсь к всеукраинскому объединению «Батькивщина» с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», — написала Безуглая.

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что замглавы от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко будет исключён из партии после сообщений о его поездке в Таиланд, сообщает RT.

