Депутата Марченко исключили из фракции «Единая Россия» в Госдуме
10 ноября 202113:55
Депутат Евгений Марченко исключён из фракции «Единая Россия» в Госдуме, сообщает пресс-служба фракции.
В сообщении говорится, что за исключение парламентария проголосовали более 300 из 326 членов фракции.
Ранее Марченко был исключён из состава партии после того, как проголосовал против уже одобренного фракцией проекта бюджета страны. Сам депутат отметил, что продолжит работу в Госдуме, однако переходить в другую партию не намерен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Кабаева получила «спортивный Оскар»
- Онищенко назвал самую опасную зону риска для заражения COVID-19
- Матвиенко не исключила более строгие ограничения из-за пандемии
- До 18 сотрудников ФСИН уволены после публикаций о пытках в колонии Саратова
- Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши
- Врачи рассказали, как «незаметно» проходит инфаркт миокарда
- Песков назвал крайне напряженной ситуацию на границе Польши и Белоруссии
- Депутата Марченко исключили из фракции «Единая Россия» в Госдуме
- Российские Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках проверки единой ПВО
- В Минздраве опровергли идею уголовного наказания для врачей-антипрививочников
10 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru