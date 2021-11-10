Депутата Марченко исключили из фракции «Единая Россия» в Госдуме

Депутат Евгений Марченко исключён из фракции «Единая Россия» в Госдуме, сообщает пресс-служба фракции.

Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета

В сообщении говорится, что за исключение парламентария проголосовали более 300 из 326 членов фракции.

Ранее Марченко был исключён из состава партии после того, как проголосовал против уже одобренного фракцией проекта бюджета страны. Сам депутат отметил, что продолжит работу в Госдуме, однако переходить в другую партию не намерен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаЕдиная Россия
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