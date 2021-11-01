Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета

По его словам, на заседании фракции было принято решение о единогласной поддержке бюджета и парламентарий должен был придерживаться коллегиальной позиции, однако на заседании Госдумы проголосовал против.

«Всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать «против» документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы «Единой России», - отметил Ревенко.

Председатель комиссии, депутат Госдумы от «ЕР» Валентина Терешкова, в свою очередь, добавила, что члены партийной комиссии по этике единогласно рекомендуют «исключить из партии Марченко».

Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект нового федерального бюджета на 2022—2024 года, сообщает Ura.ru.

