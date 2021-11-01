Депутата «Единой России» предложили исключить из партии за голосование против бюджета
Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко заявил, что член фракции Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, сообщает пресс-служба политорганизации.
По его словам, на заседании фракции было принято решение о единогласной поддержке бюджета и парламентарий должен был придерживаться коллегиальной позиции, однако на заседании Госдумы проголосовал против.
«Всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать «против» документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы «Единой России», - отметил Ревенко.
Председатель комиссии, депутат Госдумы от «ЕР» Валентина Терешкова, в свою очередь, добавила, что члены партийной комиссии по этике единогласно рекомендуют «исключить из партии Марченко».
Ранее Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект нового федерального бюджета на 2022—2024 года, сообщает Ura.ru.
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