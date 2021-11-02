«Единая Россия» исключила депутата Марченко за голосование против бюджета
Президиум генсовета «Единой России» исключил депутата Евгения Марченко из состава партии, сообщается на сайте политсилы.
Причиной исключения Марченко из партии стало то, что депутат проголосовал против уже одобренного фракцией проекта бюджета страны.
«Поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение - обязанность парламентария», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он также отметил, что фракция - «не клуб по интересам». Турчак заявил, что ситуации, нарушающие партийный устав будут жёстко пресекаться.
«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату "Единой России"», – объяснил депутат.
Сам Марченко рассказал РИА Новости, что продолжит работу в Госдуме, но переходить в другую партию после исключения из «ЕР» не планирует.
Ранее секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко предложил исключить Евгения Марченко из партии за нарушение норм устава фракции. По его словам, свой демарш Марченко объяснил тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, пишет Ura.ru.
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