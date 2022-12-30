Телеграм: Одесса сносится, СНГ собирается, Россия итожится

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В понедельник и вторник в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит лидеров СНГ. В переговорах помимо Владимира Путина приняли участие восемь лидеров стран СНГ – президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Постовой» отмечает, что это мало похоже на изоляцию России:

«"Изгой" (по замыслам Запада) Владимир Путин продолжает активно общаться с мировыми лидерами и не страдает из-за отсутствия коммуникации с Байденом и другими руководителями западных держав. Путин явно имеет авторитет, раз к нему приезжают и садятся за один стол даже такие оппоненты как Алиев и Пашинян. Кстати, саммит проходит практически в годовщину юридического развала Советского Союза, и на него прибыли 8 лидеров бывших республик. В какой-то степени, это признак того, что в истории великой страны поставлена не точка, но лишь многоточие».

«Балтийский Чай (канал РРоманова)» обращает внимание на фон, на котором проходила встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко:

«Вы обратили внимание на фоновые картины? Это, если кто не знает, эскиз. Сама картина Иванова "Явление Христа народу" в Третьяковке. В основе сюжета – евангельское событие: Иоанн Предтеча крестит народ в водах реки Иордан, возвещая людям о приходе Того, кто призван произвести коренной поворот в жизни человечества. За Иоанном Крестителем – группа будущих учеников Христа: Иоанн Богослов, апостолы Андрей, Нафанаил; по другую сторону – фарисеи, римские воины. На первом плане картины группа людей, образы которых, по мысли художника, воплощают всю гамму переживаний отношения к проповеди Пророка. Они радуются, сомневаются, надеются на явление Спасителя. Особой находкой художника явился образ воспрявшего раба. Как думаете, какой смысл они хотели вложить в такой выбор фона?»

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов пишет о единстве народов:

«За 10 месяцев этого года товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился почти на 7%. Безусловно, это показатель развития единого экономического пространства. Тем более, что это происходит в условиях беспрецедентных санкций. Эта встреча особенно важна сейчас, когда на постсоветском пространстве вспыхивают конфликты: в Карабахе, на границе Киргизии и Таджикистана, в Казахстане. Президент всегда подчеркивал, что необходимо усадить все стороны за стол переговоров. И очень важно, что такой "стол" традиционно есть в Петербурге. Некоторые представители стран СНГ прилетели с детьми: приятно, что они увидят прекрасный праздничный Петербург, память о котором точно останется на долгие годы. Ценно, что лидерам стран Содружества не нужен переводчик: все общаются на одном языке. Кстати, 2023 год объявлен в СНГ годом "русского языка". Символично, что второй день саммита прошел в Русском музее. Уверен, что итоги этого саммита еще долгое время будут отражаться в политическом пространстве. В конце концов, наши народы объединяет общая история, а это о многом говорит».

«Мейстер» продолжает тему объединяющего русского языка:

«Что же касается статуса русского языка, то его консолидирующую и просветительскую функцию трудно переоценить – он стал лингва-франко для огромного числа народов бывшего СССР, давая им возможность для свободной коммуникации между собой и культурного обогащения. Отрадно, что это признается и ценится на территории СНГ, лучшим свидетельством чего является не только присоединение к мероприятиям Года русского языка, но и инициатива Казахстана о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка».

Политолог Константин Двинский комментирует вброс западных СМИ:

«Reuters со ссылкой на некие "анонимные источники" написало с утра о том, что Казахстан запросил у "Транснефти" транспортировку 20 тыс. тонн нефти смеси KEBCO в Германию по трубопроводу "Дружба". Просто напомню, что "Роснефть" качала в Германию 20 млн (!) тонн нефти. Т.е. новость изначально была каким-то бредом. Вскоре после этого "Транснефть" это опровергла, заявив, что никаких заявок от Казахстана они не получали. В общем, западная пресса, как всегда. Свое дело знает. Вбрасывается все это аккурат во время саммита СНГ. Так сказать, лишний раз намекнуть на противоречия и возможность потенциальной замены русской нефти на казахскую. А то, что у казахов даже объемов таких нет – так это разве кому-нибудь интересно. Кстати, чисто для справки, напомню, что упомянутый выше сорт KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil) появился в июне 2022 года. Это такое новое маркетинговое название казахской нефти, реализуемой из портов России. Придумано специально, чтобы дистанцироваться от нашего Urals».

