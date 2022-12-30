Телеграм: Одесса сносится, СНГ собирается, Россия итожится
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
СНГ и его лидеры
В понедельник и вторник в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит лидеров СНГ. В переговорах помимо Владимира Путина приняли участие восемь лидеров стран СНГ – президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Постовой» отмечает, что это мало похоже на изоляцию России:
«"Изгой" (по замыслам Запада) Владимир Путин продолжает активно общаться с мировыми лидерами и не страдает из-за отсутствия коммуникации с Байденом и другими руководителями западных держав. Путин явно имеет авторитет, раз к нему приезжают и садятся за один стол даже такие оппоненты как Алиев и Пашинян. Кстати, саммит проходит практически в годовщину юридического развала Советского Союза, и на него прибыли 8 лидеров бывших республик. В какой-то степени, это признак того, что в истории великой страны поставлена не точка, но лишь многоточие».
«Балтийский Чай (канал РРоманова)» обращает внимание на фон, на котором проходила встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко:
«Вы обратили внимание на фоновые картины? Это, если кто не знает, эскиз. Сама картина Иванова "Явление Христа народу" в Третьяковке. В основе сюжета – евангельское событие: Иоанн Предтеча крестит народ в водах реки Иордан, возвещая людям о приходе Того, кто призван произвести коренной поворот в жизни человечества. За Иоанном Крестителем – группа будущих учеников Христа: Иоанн Богослов, апостолы Андрей, Нафанаил; по другую сторону – фарисеи, римские воины. На первом плане картины группа людей, образы которых, по мысли художника, воплощают всю гамму переживаний отношения к проповеди Пророка. Они радуются, сомневаются, надеются на явление Спасителя. Особой находкой художника явился образ воспрявшего раба. Как думаете, какой смысл они хотели вложить в такой выбор фона?»
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов пишет о единстве народов:
«За 10 месяцев этого года товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился почти на 7%. Безусловно, это показатель развития единого экономического пространства. Тем более, что это происходит в условиях беспрецедентных санкций. Эта встреча особенно важна сейчас, когда на постсоветском пространстве вспыхивают конфликты: в Карабахе, на границе Киргизии и Таджикистана, в Казахстане. Президент всегда подчеркивал, что необходимо усадить все стороны за стол переговоров. И очень важно, что такой "стол" традиционно есть в Петербурге. Некоторые представители стран СНГ прилетели с детьми: приятно, что они увидят прекрасный праздничный Петербург, память о котором точно останется на долгие годы. Ценно, что лидерам стран Содружества не нужен переводчик: все общаются на одном языке. Кстати, 2023 год объявлен в СНГ годом "русского языка". Символично, что второй день саммита прошел в Русском музее. Уверен, что итоги этого саммита еще долгое время будут отражаться в политическом пространстве. В конце концов, наши народы объединяет общая история, а это о многом говорит».
«Мейстер» продолжает тему объединяющего русского языка:
«Что же касается статуса русского языка, то его консолидирующую и просветительскую функцию трудно переоценить – он стал лингва-франко для огромного числа народов бывшего СССР, давая им возможность для свободной коммуникации между собой и культурного обогащения. Отрадно, что это признается и ценится на территории СНГ, лучшим свидетельством чего является не только присоединение к мероприятиям Года русского языка, но и инициатива Казахстана о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка».
Политолог Константин Двинский комментирует вброс западных СМИ:
«Reuters со ссылкой на некие "анонимные источники" написало с утра о том, что Казахстан запросил у "Транснефти" транспортировку 20 тыс. тонн нефти смеси KEBCO в Германию по трубопроводу "Дружба". Просто напомню, что "Роснефть" качала в Германию 20 млн (!) тонн нефти. Т.е. новость изначально была каким-то бредом. Вскоре после этого "Транснефть" это опровергла, заявив, что никаких заявок от Казахстана они не получали. В общем, западная пресса, как всегда. Свое дело знает. Вбрасывается все это аккурат во время саммита СНГ. Так сказать, лишний раз намекнуть на противоречия и возможность потенциальной замены русской нефти на казахскую. А то, что у казахов даже объемов таких нет – так это разве кому-нибудь интересно. Кстати, чисто для справки, напомню, что упомянутый выше сорт KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil) появился в июне 2022 года. Это такое новое маркетинговое название казахской нефти, реализуемой из портов России. Придумано специально, чтобы дистанцироваться от нашего Urals».
Россия и её ответка
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть. Указ запрещает поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
«Доктор Z прописал» обращает внимание на срок действия указа, который вступает в силу 1 февраля:
«Стоит заметить, что срок действия указа ограничен пятью месяцами, до 1 июля. А далее, надо полагать, будет зависеть от того, какая сложится обстановка».
«Bankiros.ru» приводит мнение эксперта о том, что указ приведет к увеличению доходов российских нефтедобытчиков:
«Путин в очередной раз обыграл Запад, обернув санкции на пользу России. Указ президента о запрете продажи нефти странам, поддержавшим "потолок цен", увеличит доход российских нефтедобытчиков, а значит, и поступления в бюджет России, заявил профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель. "Указ составлен очень умно, очень спокойно, и он касается только случаев, когда в контракте будет прописан нерыночный механизм ограничения цены на нефть", − уточнил Бессель. Путин в очередной раз подтвердил, что держит свое слово, отметил эксперт. Президент РФ предупреждал Европу, что Россия не собирается торговать нефтью с теми странами, которые будут искусственно ограничивать стоимость российских углеводородов».
«ИнфоТЭК» ссылается на мнение другого эксперта:
«Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что подписанный президентов указ имеет скорее рамочный характер. Андрианов отметил, что указ четко и однозначно запрещает поставку российской нефти в страны, которые присоединились к абсурдному решению о введении потолка цен на российскую нефть. "При этом очень важно отметить, что исключения из данного запрета будет предоставлять только сам президент. И нет сомнений, что такие исключения будут делаться только в особых случаях и в интересах государства».
«Всевидящее око» комментирует заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы:
«Мы живем в удивительное время, когда главным защитником свободного рынка стала Россия, а главным разрушителем принципов свободной экономики – США. В перспективе это в любом случае означает, что США на роль мирового экономического гегемона никогда не вернутся. Потому что "свободный рынок" был их главной рекламной фишкой, которую покупали. Что они могут предложить вместо этого теперь? Санкции, разрешающие экономику стран-участников? Звучит не очень привлекательно».
Одесса и её памятники
В ночь на четверг в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II – основательнице города, а также полководцу Александру Суворову.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков интересуется, а осталась ли Одесса:
«Читаю на украинских пропагандистских каналах про снос памятника Екатерине Великой в Одессе. Прекрасный пример наглой, косоглазой украинской лжи. Пишут, что памятник 2007 года поставлен был для того, чтобы подчеркнуть, что Одесса якобы русский город. Да еще и поставлен якобы на деньги Россотрудничества, при массовых протестах одесситов. А теперь правда, историческая, проверяемая, простая, как кирпич. Памятник был поставлен одесситами в 1900 году, при огромном стечении благодарной Екатерине публики – и поставлен за то, что именно ее указом от 1794 года Одесса была и основана. <…> У меня остался один вопрос: одесситы, настоящие одесситы, которые ценят свою историю, уважают свое прошлое, говорят на русском языке, не потеряли память и совесть – утрутся? Смиренно вытрут лица от вот этой вот смачной харкотины, которой им плюнули в лицо? Будут молча кивать на вранье? Или там уже не осталось никакой Одессы?»
Историк Александр Дюков в своем канале «Дюков. Историк-рационализатор» напоминает, что все уже было:
«Утешает одно: бабуины уже однажды сносили памятник Екатерине в Одессе, в 1920-м. И тех бабуинов уже нет, а памятник стоит».
Помощник президента России Владимир Мединский удивляется инфантилизму борцов с памятниками:
«Полвека назад в Одессе местные партийные "товарищи" решили снести памятник генерал-губернатору Ришелье – мол, граф, эксплуататор, классово чуждый элемент. Тогда окриком руководства из Москвы вандализм предотвратили. Сейчас окрикивать некому, поэтому в Одессе наперегонки сносят и переименовывают все, связанное с историей прекрасного города. Дошла очередь до Суворова и самой "Катьки-москальки" – даром что немка, родившаяся в Щецине (совр. Польша). В связи с этим развиваю глубокую жовто-блакитную мысль. Далее им нужно: Снести-таки памятник Ришелье, ибо в свое время весь запродался с потрохами москалям. Одессу тоже снести, поскольку вся она построена Россией. Переименовать то, что останется, в Хаджибей. Вернуть его Турции. Ну, а если серьезно, то посадить бы этих "товарищей" в соответствующие их разуму детские колясочки, да и пустить наперегонки с Потемкинской лестницы. Какие замечательные были бы кадры! Эйзенштейн бы позавидовал…»
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на последовательность событий:
«Ночь: бандеровцы в Одессе сносят памятники Екатерине (с мотивировкой "сейчас бы была за Путина") и Суворову. Утро: массированные ракетные пуски и щедрые-прещедрые прилеты, которым нет конца второй час. Все совпадения, естественно, случайны».
Блогер Артем Плато называет снос памятников лишним доказательством того, что решение о проведении спецоперации было правильным:
«Мне здесь задают вопрос: "Артем, ты странный, а какое твое дело до снесенных памятников в Одессе?" Вы в своем уме задавать такие вопросы? Это история моей страны! Это память о тех, кто основал большие города и Великую Россию. Это память о тех, кто умирал за наше с Вами будущее. Если бы не Суворов и не его победы с Екатериной II, многих из нас просто не было сейчас! <…> Путин сделал все правильно! То, что я увидел за этот год, это просто подтверждение тому, что всякие недогосударства а ля Латвия, Литва, Украина, Эстония ненавидели всегда Россию и Русских! Пусть страдают нацики… Я нациков и радикалов НЕНАВИЖУ!»
Украина и её беженцы
На этой неделе появились свидетельства того, что страны Евросоюза и украинские беженцы не в восторге друг от друга.
«РосСкандал» пишет, что украинские беженки разрушают все больше европейских семей:
«Пока фон дер Ляйен и Бербок в сотый раз обещают хохлам вступление в радужную семью Евросоюза – украинские беженки не сидят без дела! На этот раз одна разрушила польскую семью, которая ее приютила. Довела полячку до попытки суицида, а пока та лечилась – кувыркалась в кровати с ее муженьком… Ранее укробеженка увела мужа у британки! И сто пудов обе пострадавшие люто ненавидели Россию…»
«Z Информфронт V» рассказывает про скандал в польском Сейме:
«Выступление депутата-монархиста Гжегожа Брауна с требованием остановить украинизацию Польши и поток беженцев в страну вызвал приступ истерики у вице-спикера польского парламента Малгожаты Госевска, которая начала кричать с трибуны, чтобы Браун убирался в Москву, если ему что-то не нравится. "В Москву! Езжайте в Москву! Не нравятся украинские мигранты? В Москву!"»
«Насправдi» публикует скриншот объявления о сдаче в аренду квартиры в Польше:
«Типовое польское объявление о сдаче квартиры в аренду со специальной припиской на украинском: "Сдаю только европейцам. Беженцев с Украины не рассматриваю. Даже при двойной арендной плате и даже с ребенком". Истинное отношение поляков к украинцам в одном объявлении».
«Записки Феликса» рассказывают, почему украинские беженцы не хотят оставаться в Эстонии:
«Эстонский премьер-министр Кая Каллас, похоже, вступила на очень-очень тонкий лед. Она ясно дала понять, что многочисленные беженцы должны знать язык ее страны. "Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски, – сказала она в отношении них. – Курсы эстонского языка – это важно". По словам Каллас, в Эстонии временную защиту получили примерно 40 тысяч украинцев. Всего же в ней проживает чуть более миллиона человек. Рискнем предположить, что укробеженцам все это ой как сильно не понравится. Они наверняка скажут, что уж лучше говорить на русском, чем учить эстонский. Смешно, но эстонцы говорят об этом уже чуть ли не полгода. А воз и ныне там... В Эстонии массовый исход украинцев? Стало известно, что сейчас на границе с РФ огромные очереди. Эстонию массово покидают люди, преимущественно – украинцы».
«338» наблюдает за тем, как люди с риском для жизни бегут с Украины:
«На выходных румынские спасатели проводили экстренную операцию в Карпатах в области Марамуреш. Причиной были четверо украинцев, отправившихся в сочельник на пересечение румынско-украинской границы, один из них сорвался в пропасть и сломал ногу, твое потерялись в пурге. На прошлой неделе из Тисы был выловлен гражданин Украины, пытавшийся пересечь границу по реке, что едва ему не стоило жизни. Еще одного украинца задержали свои же прикордонники, из спасательных средств у него было что-то вроде надувного круга. Люди бегут. От войны, безработицы, от предстоящей очередной волны могилизации, которую Киев всячески пытается отрицать. Бегут с риском для жизни. А в Киеве могут дальше рассказывать басни про стронг, разом до перемоги и незламнiсть – ведь на кону не жизнь элитки и членов их семей, а каких-то статистических украинцев».
Год и его итоги
В последнюю неделю года авторы каналов подводят его итоги.
«Французский Связной» называет Россию, Иран и Китай главными победителями года:
«Можно подводить итоги года. Неожиданно для себя Россия по всем показателям занимает первое место в пуле выигравших. Так получилась. Спасибо врагам, которые помогают нам обнаружить наши скрытые проблемы и преодолеть их. Их еще много, но они уже мигают красным цветом. Экономика вынужденно, но перестраивается, армия укрепляется, общество меняет свои ориентиры, обретает своих героев, избавляется от паразитов. Что и говорить, Черный Водяной Тигр оказался великим ассенизатором для России. Вторым победителем я уверенно ставлю Иран. У страны появилось будущее. Движ. Наметились перспективы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Помимо того, что у персов появился доступ к современным технологиям, страна получила двух стратегических партнеров: Иран подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем и Россией. Жить стало легче, жить стало веселее. Третий отыгравшийся, конечно, Китай. Многолетняя борьба с внутренними либералами закончилась безоговорочной победой Си Цзиньпина на разгромном XX съезде партии».
«Темник» комментирует итоги года в российско-китайских отношениях:
«Китайский МИД подвел итоги года. На официальном сайте ведомства приведены слова министра иностранных дел Ван И. Взаимное доверие КНР и РФ упрочилось. Отношения стран "прочны, как скала". В то же время с США отношения переживали "определенные трудности". В сети часто задаются вопросом – почему при таком положении дел китайские производители часто придерживаются торговых ограничений, наложенных Америкой? Ответ тоже можно найти между строк выступления китайского дипломата. Взаимодействие РФ и КНР "не направлено против третьих стран". То есть Китай занял сдержанную позицию по СВО, не встал в ряды критиков. Но сбалансировал такую политическую позицию с экономической сдержанностью. В то же время Ван И подчеркнул, что стороны стремительно приближаются к задаче довести товарооборот до 200 млрд в год. Все инвестиционные проекты воплощаются в жизнь. Расчеты в нацвалютах растут. Можно предположить такой вывод из китайской дипломатической грамоты: Китай не будет создавать проблем, но на активную помощь в их решении рассчитывать вряд ли стоит».
«Оптимистка в штатском» считает одним из главных итогов года сближение России и Белоруссии:
«Беларусь и Россия: скажем спасибо Западу. В 2022 году благодаря усилиям "уважаемых западных партнеров" Союзное Государство совершило такой квантовый скачок, который даже в приближении не удавалось достричь на протяжении двадцати двух лет».
«Мюсли вслух» обращают внимание на выводы социологов:
«Очень своевременные числа опубликовал ФОМ. Исследователи попросили народ подвести итоги года и поделиться ожиданиями будущего. 2 главных события года в России: СВО на Украине (59%) и частичная мобилизация (4%). 2 главных события года в мире: СВО на Украине (34%) и рост международной напряженности между РФ и Западом (7%). 57% считают: уходящий 2022 год был для России хуже, чем 2021 год; 25% – что таким же; 11% – что лучше. 42% считают, что лично для них уходящий 2022 год был таким же, как 2021 год; 40% – что хуже; 16% – что лучше. 43% ожидали от 2022 года чего-то хорошего, но ожидания не сбылись; 35% ничего хорошего и не ждали; 17% ожидали хорошего, и надежды оправдались. 45% ожидают, что наступающий 2023 будет для них лично лучше, чем уходящий 2022 год; 28% – что таким же; 9– что хуже. 2 главные перемены к лучшему, которых ожидают россияне: закончится СВО на Украине (12%) и вырастет их доход (10%). 43% ожидают, что для России в целом наступающий 2023 год будет лучше, чем уходящий 2022 год; 24% – что таким же; 16% – что хуже. 2 главные перемены к лучшему, ожидаемые россиянами: окончание СВО (23%) и улучшения в экономике (4%). По мнению относительного большинства россиян, в следующем 2023 году экономическая ситуация в нашей стране практически не изменится (38%); безработица останется прежней (40%); преступность тоже (39%); социальное неравенство останется без перемен (53%); уровень коррупции тоже (50%); качество жизни не изменится (45%)».
Украинская журналистка Диана Панченко подводит итоги президентства Владимира Зеленского:
«Когда Зеленский превратил свою телевизионную известность в политическую карьеру, никто не знал, чего ожидать. Оппоненты говорили, что его неопытность приведет к катастрофе. После почти трех лет его пребывания у власти становится ясно: Зеленский склонен относиться ко всему как к шоу. Жесты для него важнее последствий. Стратегические цели приносятся в жертву краткосрочным выгодам. Слова, которые он использует, не имеют значения. Главное, что они забавны. Несмотря на его предвыборные обещания, никакого прогресса в борьбе с коррупцией – нет. По данным Transparency International, Украина на третьем месте по уровню коррупции в Европе. Скандалы и терпимость к коррупции подорвали популярность Зеленского... А потом – война. И Зе – новый "Че Гевара". Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. И пока Зеленский на пИке, Украина – в пикЕ».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб в Донецке
- Глава МИД Украины: Получение Patriot – это психологический перелом в поставках оружия
- Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию
- Телеграм: Одесса сносится, СНГ собирается, Россия итожится
- ВСУ обстреляли село Витязево в Белгородской области
- Военные эксперты назвали сценарии развития спецоперации в 2023 году
- Калужская область вошла в топ-10 направлений для зимнего отдыха россиян
- Путин поздравил с Новым годом в Европе лишь Орбана и Вучича
- СМИ: США и Украина заложили основу для переговоров с Россией
- Дерипаска призвал разрешить бизнесменам работать в органах власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru