Путин напомнил о применении «Аль-Каиды» против России на Кавказе
Российский лидер Владимир Путин в рамках дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что против России на Кавказе использовали «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в России) на рубеже XX и XXI столетий, при этом западные страны не отнеслись к этому с достаточным осуждением. Трансляция выступления президента России размещена на Rutube.
Вместе с тем, напомнил президент, все проклинали «Аль-Каиду», пока она не вступила в противостояние с российскими войсками нас на Кавказе. В этот момент все забыли о ненависти к террористической организации, заявил Путин. «Если можно что-то использовать в борьбе с Россией, используется на полную катушку», — резюмировал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом, такие, как заявления о том, что террористов будут преследовать везде и «мочить в сортире», по-прежнему актуальны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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