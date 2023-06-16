Путин напомнил о применении «Аль-Каиды» против России на Кавказе

Вместе с тем, напомнил президент, все проклинали «Аль-Каиду», пока она не вступила в противостояние с российскими войсками нас на Кавказе. В этот момент все забыли о ненависти к террористической организации, заявил Путин. «Если можно что-то использовать в борьбе с Россией, используется на полную катушку», — резюмировал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом, такие, как заявления о том, что террористов будут преследовать везде и «мочить в сортире», по-прежнему актуальны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

