На заявления премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Армянской церкви от антихриста должна отреагировать Русская Православная Церковь (РПЦ), заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсетях заявил, что будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ) от антихриста. По его мнению, дом Иисуса Христа занимает «антихрист и собакоед». Заявление прозвучало на фоне недавних протестов в Ереване в поддержку предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, который ранее выступил в защиту ААЦ и был арестован судом на два месяца. Карапетяна подозревают в публичных призывах к захвату власти. По этому же подозрению арестован ряд архиепископов, включая главу ААЦ — католикоса всех армян Гарегина II. Затулин уверен, что Россия не должна молчать в этом случае.

«России не следует молчать, представляя это внутренним делом Армении. Россия не может быть ни на общественном, ни на государственном уровне, а тем более на религиозном абсолютно безразличной к происходящему. Я удивлен, что до сих пор это не стало предметом каких-либо заявлений со стороны наших конфессий, прежде всего Русской Православной Церкви. ААЦ является старейшей в мире христианской церковью. Со стороны иерархов нашей церкви не лишне было бы обратить на это внимание, несмотря на все их желание оставаться в стороне и не создавать проблем в отношениях с мусульманским духовенством в Азербайджане», - заявил Затулин.