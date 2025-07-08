Депутат Затулин удивился молчанию РПЦ на события в Армении
Пашинян хочет дискредитировать Армянскую церковь как институт, события напоминают происходившее с УПЦ, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
На заявления премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Армянской церкви от антихриста должна отреагировать Русская Православная Церковь (РПЦ), заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсетях заявил, что будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ) от антихриста. По его мнению, дом Иисуса Христа занимает «антихрист и собакоед». Заявление прозвучало на фоне недавних протестов в Ереване в поддержку предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, который ранее выступил в защиту ААЦ и был арестован судом на два месяца. Карапетяна подозревают в публичных призывах к захвату власти. По этому же подозрению арестован ряд архиепископов, включая главу ААЦ — католикоса всех армян Гарегина II. Затулин уверен, что Россия не должна молчать в этом случае.
«России не следует молчать, представляя это внутренним делом Армении. Россия не может быть ни на общественном, ни на государственном уровне, а тем более на религиозном абсолютно безразличной к происходящему. Я удивлен, что до сих пор это не стало предметом каких-либо заявлений со стороны наших конфессий, прежде всего Русской Православной Церкви. ААЦ является старейшей в мире христианской церковью. Со стороны иерархов нашей церкви не лишне было бы обратить на это внимание, несмотря на все их желание оставаться в стороне и не создавать проблем в отношениях с мусульманским духовенством в Азербайджане», - заявил Затулин.
По мнению депутата, ААЦ могла бы стать авторитетом для армян на фоне «аморальной» политики Пашиняна.
«Пашинян хочет дискредитировать Армянскую церковь как институт, который мог бы быть моральным авторитетом. Все, что делает Пашинян на государственном поприще, аморально. И он, конечно, не может не понимать, что это не может встречать одобрение у верующих и священнослужителей. Многие выступают против него, потому что понимают, что путь, по которому идет Пашинян, заводит армянский народ в тупик. Он накануне выборов 2026 года действует подобным образом совершенно сознательно», - сказал зампред комитета.
Ситуация с ААЦ напомнила Затулину события, недавно происходящие на Украине, где государство подчинило себе церковь.
«На Украине светская власть перестраивает под себя церковь, создает свою собственную подчиненную ей, проникнутую русофобией церковную организацию, грубым образом преследует священнослужителей разного ранга и уровня. И это, на мой взгляд, по сути, ничем не отличается от того, чем занимается Пашинян в Армении», - заключил он.
В июне Пашинян заявил о предотвращении попытки переворота в Армении, а вскоре были арестованы более десяти сторонников протестного движения «Священная борьба» (лидером движения стал глава Тавушской епархии архиепископ Баграт (Вазген Галстанян).
Ранее Затулин в беседе с НСН предрек Пашиняну поражение на выборах, несмотря на поддержку Баку и Анкары.
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