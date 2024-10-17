Депутат Затулин раскритиковал инициативы по ужесточению миграционной политики РФ

Ряд инициатив, с помощью которых предлагается ужесточить миграционную политику в РФ, нарушают многие договоренности со странами Средней Азии, в том числе договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.

В парламенте Киргизии недовольны отношением к киргизским мигрантам в России: депутаты Эмиль Тактошев и Медербек Алиев заявили о жалобах на задержания в аэропортах и запрет на въезд в РФ. Последний отметил, что Киргизия входит в ЕАЭС, но в плане прав на трудовую миграцию ее поставили в ряд с остальными странами. В октябре ужесточение миграционной политики в РФ обеспокоило также Таджикистан и Узбекистан. Затулин отметил, что реакция этих стран была ожидаема.