Депутат Затулин раскритиковал инициативы по ужесточению миграционной политики РФ
Инициативы о визах для жителей стран Средней Азии и запрете на въезд семьям мигрантов в РФ противоречат положениям договора о ЕАЭС, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин.
Ряд инициатив, с помощью которых предлагается ужесточить миграционную политику в РФ, нарушают многие договоренности со странами Средней Азии, в том числе договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.
В парламенте Киргизии недовольны отношением к киргизским мигрантам в России: депутаты Эмиль Тактошев и Медербек Алиев заявили о жалобах на задержания в аэропортах и запрет на въезд в РФ. Последний отметил, что Киргизия входит в ЕАЭС, но в плане прав на трудовую миграцию ее поставили в ряд с остальными странами. В октябре ужесточение миграционной политики в РФ обеспокоило также Таджикистан и Узбекистан. Затулин отметил, что реакция этих стран была ожидаема.
«Мы вовлекаем государства Центральной Азии в интеграционные проекты. Киргизия является членом ЕАЭС, в этом ее отличие от Таджикистана и Узбекистана, которые в нем не состоят, но с которыми у нас есть соглашения как раз касающиеся трудовой миграции. Поэтому не все из того, что сейчас обсуждается в России, соответствует интересам этих стран. Например, звучит требование ввести визовый режим. Визовый режим в РФ, естественно, является нарушением всех прежних договоренностей, для начала – договора о создании Евразийского союза. Само по себе введение визового режима означает крах Евразийского союза как объединения, потому что он основан на признании нескольких свобод – передвижения, финансов, товаров, капитала и рабочей силы. Изъятие из этого пакета рабочей силы приведет к пересмотру всех отношений», – сказал Затулин.
По словам депутата, инициативы о запрете на въезд семьям мигрантов в РФ также противоречат положениям договора о ЕАЭС.
«То же самое могу сказать о требовании запретить въезд семьям мигрантов в Россию. Безусловно, в этом деле должен быть наведен порядок и въезд в РФ семей мигрантов возможен только в том случае, если есть возможности для их проживания, есть финансы для того, чтобы они тут существовали, есть содействие работодателя, у которого мигрант работает, есть согласие на то, что если ест дети, они должны быть готовы к учебе в наших школах… Это все условия. Но запрет на въезд, на чем некоторые политические партии настаивают, означает опять же нарушение всех договоренностей, которые прописаны и под которыми стоит подпись России», – добавил собеседник НСН.
Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Ввести визовый режим для мигрантов из Средней Азии предлагал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные в ГД, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря 2024 года.
Речь идет о законопроектах, которые предлагают признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, признать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка, передает «Радиоточка НСН».
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