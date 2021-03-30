Депутат Верховной Рады: Киев желает «забросать трупами границу с Россией»

В эфире телеканала «Первый независимый» он сообщил, что Киев стремится понравиться Вашингтону, «чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал депутат. По его мнению, «уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель».

Кузьмин отметил, что на Украине нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что ВСУ не готовятся к открытому военному противостоянию с Россией, однако угроза этого существует.

Военный отметил, что для начала открытых военных действий со стороны России должны произойти "определенные шаги" на украинской территории.

