США намерены «оживить» сотрудничество с Украиной

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели телефонные переговоры. По их итогам было составлено заявление, которое опубликовала администрация США.

В документе указано, что Салливан поддерживает план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, а также его систему реформ. Кроме того, США готовы оказать Украине "непоколебимую поддержку суверенитета, целостности и их евроатлантических устремлений" в условиях "продолжающейся агрессии".

