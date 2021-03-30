Украинский главнокомандующий оценил вероятность войны с РФ
Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил изданию "Гордон", что ВСУ не готовятся к открытому военному противостоянию с Россией, однако угроза этого существует. Об этом сообщает РИА Новости.
Хомчак рассказал главреду издания Алесе Бацман, что Генштаб ВСУ предполагает, что "завтра" войны не будет. Военный отметил, что для начала открытых военных действий со стороны России должны произойти "определенные шаги" на украинской территории.
По словам Хомчака, в настоящий момент украинское руководство "не видит тех факторов, которые должны быть". При этом глава ВСУ заявил, что Россия "не отказалась от своих планов", поэтому угроза войны, по мнению украинской стороны, остается реальной.
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