Украинский главнокомандующий оценил вероятность войны с РФ

Хомчак рассказал главреду издания Алесе Бацман, что Генштаб ВСУ предполагает, что "завтра" войны не будет. Военный отметил, что для начала открытых военных действий со стороны России должны произойти "определенные шаги" на украинской территории.

По словам Хомчака, в настоящий момент украинское руководство "не видит тех факторов, которые должны быть". При этом глава ВСУ заявил, что Россия "не отказалась от своих планов", поэтому угроза войны, по мнению украинской стороны, остается реальной.

