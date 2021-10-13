Депутат Вассерман рассказал, куда делась его знаменитая жилетка

Он рассказал, что ему комфортно на новом месте и отметил, что не испытал проблем на первом заседании в качестве депутата.

«Заседание нормально прошло. Поскольку на голосование выносились вопросы, ранее старательно согласованные и во временных депутатских группах и во фракциях, то никаких проблем не возникло», - заявил Вассерман.

Также он рассказал, какие законодательные инициативы собирается реализовать в первую очередь.

«За пару недель до выборов я даже выпустил небольшую брошюру со своими первоочередными законодательными инициативами. Первое: исключить образование и здравоохранение из сферы услуг. Это в принципе нелепо. Услуга – то, что вы делаете, когда человек хочет. Но понятно, что ученики не знают, чему их учить, а пациенты – как их лечить. Поэтому это не услуга. Второе: вписать в закон об образовании, что цель образования – формирование целостной картины мира, а в закон о здравоохранении, что цель здравоохранения – охрана здоровья народа, а учетные показатели лишь способы оценки этой задачи. Далее – считаю необходимым делить пополам налог от доходов с физического лица. Половину оставлять в распоряжении места, где этот доход получен, а другую половину отправлять туда, где данное лицо в этот момент живет. Это бы решило часть проблем спальных районов», - отметил парламентарий.

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоялось во вторник, 13 октября. На нем депутаты приняли постановление о внесении изменений в регламент Госдумы, утвердили распорядок работы, а также выбрали председателей комитетов и вице-спикеров.

