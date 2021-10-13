Депутат Вассерман рассказал, куда делась его знаменитая жилетка
Парламентарий развеял байку о том, что его не пустили заседание Госдумы из-за наличия в карманах колюще-режущих предметов.
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему пришел на первое заседание нижней палаты парламента без жилета. Он опроверг сообщения, появившиеся в Telegram-каналах, что его не пропустила охрана из-за наличия в карманах острых предметов.
«Это байка. Я действительно был без жилета, но по более прозаичной причине. Кучу инструментов в жилете и брюках я таскаю, исходя из того, что они могут неожиданно пригодиться. Обычно я за целый день захожу в несколько разных мест, но сейчас получается, что я добираюсь до Думы и обратно на метро. Я живу так, что мне удобнее ездить на метро, чем толкаться по пробкам в центре города. Практически все, что я всегда с собой таскаю, мне сейчас заведомо не нужно. Когда буду приезжать в Думу из другого места, тогда буду приезжать со всеми аксессуарами, а так, когда по прямой и ничего делать заведомо не нужно, нет смысла всего этого носить», - объяснил Вассерман.
Он рассказал, что ему комфортно на новом месте и отметил, что не испытал проблем на первом заседании в качестве депутата.
«Заседание нормально прошло. Поскольку на голосование выносились вопросы, ранее старательно согласованные и во временных депутатских группах и во фракциях, то никаких проблем не возникло», - заявил Вассерман.
Также он рассказал, какие законодательные инициативы собирается реализовать в первую очередь.
«За пару недель до выборов я даже выпустил небольшую брошюру со своими первоочередными законодательными инициативами. Первое: исключить образование и здравоохранение из сферы услуг. Это в принципе нелепо. Услуга – то, что вы делаете, когда человек хочет. Но понятно, что ученики не знают, чему их учить, а пациенты – как их лечить. Поэтому это не услуга. Второе: вписать в закон об образовании, что цель образования – формирование целостной картины мира, а в закон о здравоохранении, что цель здравоохранения – охрана здоровья народа, а учетные показатели лишь способы оценки этой задачи. Далее – считаю необходимым делить пополам налог от доходов с физического лица. Половину оставлять в распоряжении места, где этот доход получен, а другую половину отправлять туда, где данное лицо в этот момент живет. Это бы решило часть проблем спальных районов», - отметил парламентарий.
Первое заседание Госдумы VIII созыва состоялось во вторник, 13 октября. На нем депутаты приняли постановление о внесении изменений в регламент Госдумы, утвердили распорядок работы, а также выбрали председателей комитетов и вице-спикеров.
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