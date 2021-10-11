Вассермана приняли в состав фракции «Справедливая Россия - За правду»
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман вошёл в состав фракции «Справедливая Россия - За правду», сообщает пресс-служба политорганизации.
В сообщении говорится, что решение о включении Вассермана было принято единогласно, благодаря чему во фракции справороссов в Госдуме восьмого созыва будет 28 депутатов.
Сам Вассерман, который победил в качестве самовыдвиженца на выборах в Преображенском одномандатном округе номер 205 в Москве, заявил, что сотрудничает со «Справедливой Россией» больше пяти лет, однако в состав партии входить не планирует.
Ранее фракция «Справедливая Россия - за правду» в Госдуме утвердила в качестве своего руководителя председателя партии Сергея Миронова, сообщает RT.
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