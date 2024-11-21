Депутат Шеремет заявил, что Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются «поздним прозрением», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата от полуострова Михаила Шеремета.

СМИ: ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму

«Цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — заявил парламентарий. По его словам, Киеву нужно совсем забыть о Крыме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет военным путем вернуть Крым из-за нехватки сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийКрымГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры