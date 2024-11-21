Депутат Шеремет заявил, что Зеленский испытал позднее прозрение по поводу Крыма
21 ноября 202405:01
Слова украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются «поздним прозрением», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата от полуострова Михаила Шеремета.
«Цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — заявил парламентарий. По его словам, Киеву нужно совсем забыть о Крыме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет военным путем вернуть Крым из-за нехватки сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru